43° edizione della Sagra di Quartirolo, si parte venerdì 20 luglio

» Carpi

Inizia venerdì 20 Luglio la Sagra di Quartirolo, tre fine settimana: 20, 21 e 22 – 27, 28 e 29 luglio, 2, 3, 4 e 5 agosto per rafforzare i rapporti nella Parrocchia e con la Comunità territoriale.

La 43° edizione della Sagra di Quartirolo si caratterizzerà per importanti aspetti:

• Investimenti: la formazione dei volontari, le innovazioni tecnologiche e delle strutture per garantire sicurezza, e fruibilità degli spazi;

• Il mantenimento e il miglioramento della qualità e della favolosa offerta del ristorante e di tutti gli atri spazi gastronomici;

• Quattro importanti momenti religiosi; la sera prima dell’inizio, il 25 e 31 luglio e la sera dopo la Sagra il 6 agosto in ricordo dei tanti volontari che non sono più tra noi;

• Tre Concerti le Domeniche sera nell’Aula Liturgica, in tre filoni diversi: Musica Sacra con solisti– il Gospel e, l’ultima serata della Sagra il Concerto della Filarmonica di Prato che nel tardo pomeriggio animerà la Processione per le via della Parrocchia;

• Ripristinata La camminata non competitiva il 2 Agosto;

• Ampliato lo spazio per i più piccoli, nella zona giostrine, ci sarà anche il gonfiabile junior per i bambini dai 2 ai 6 anni;

• Tutta l’area della Sagra verrà protetta con un sistema antintrusione (i new jersey) in linea con la circolare Gabrielli.