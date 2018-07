Avrebbero rubato 250 kg di metalli: tre giovani nomadi denunciati a S.Giovanni Persiceto

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato tre nomadi per furto aggravato in concorso. I tre soggetti, di diciannove, ventidue e ventitré anni, nullafacenti, sono stati ritenuti responsabili di un furto di metalli, 100 kg di rame, 100 di bronzo e 50 di alluminio, commesso una decina di giorni fa a un’azienda situata in via Einstein che si occupa di modelli e stampi per fonderie.

In un primo momento, le indagini dei Carabinieri hanno permesso di individuare il mezzo che era stato utilizzato durante il colpo, un Fiat Scudo con cassone. I successivi approfondimenti investigativi hanno rilevato che il furgone, intestato a una donna, era stato visto aggirarsi nei pressi di un campo nomadi di Bologna e al momento del furto era stato utilizzato dai tre soggetti denunciati, tutti con precedenti di polizia.