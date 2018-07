» Bologna - Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che intorno alle 18.30 è stato risolto l’incidente sulla A14 Bologna-Taranto, avvenuto al km 14 in direzione di Bologna, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e il bivio tra l’A14 ed il Raccordo di Casalecchio. Attualmente il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano 12 km di coda in A14 e 9 km di coda sulla A13 Bologna-Padova.