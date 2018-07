Castelfranco Emilia: riqualificazione impiantistica del Municipio

» Modena

Hanno preso avvio i lavori di riqualificazione della rete dati interna al palazzo municipale di Castelfranco Emilia, per complessivi 200.000 euro di quadro economico. L’intervento, reso necessario al fine di migliorare il sistema di ricezione ed elaborazione dati interni ai procedimenti amministrativi del Comune di Castelfranco Emilia, rientra tra i vasti interventi di riqualificazione della macchina comunale per rendere la stessa più efficiente e maggiormente rispondente alle esigenze dell’utenza e degli utilizzatori dei servizi comunali.

In un’epoca in cui tutti i procedimenti amministrativi e tecnici vengono sempre di più gestiti mediante procedure informatiche, le reti di gestione dei dati e delle informazioni debbono essere sempre performanti e al passo con i tempi e devono consentire agli operatori di gestire i flussi informatici in sicurezza ed efficienza, e non ultimo, in ottemperanza alle normative vigenti sull’amministrazione digitale.

L’intervento, pertanto, consentirà di dotare la sede municipale delle strutture dati più avanzate ed in linea con le esigenze attuali e future, tanto da definire lo stesso un vero e proprio investimento di prospettiva. “Unito alla realizzazione del nuovo Sportello Unico al Cittadino – spiegano il Sindaco Stefano Reggianini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Denis Bertoncelli – è così possibile dotare la macchina comunale di una serie di strutture, informatiche e di relazione, tali da consentire all’Amministrazione Comunale di essere maggiormente vicino all’utente e più sensibile alle esigenze e alle necessità dello stesso utente”.