» Sassuolo

Musica e intrattenimento anni 70/80 e balli di gruppo domani sera, in occasione del terzo appuntamento con i Giovedì Sotto le Stelle, in viale XX Settembre all’altezza del parchetto delle Rimembranze. Il ricavato dell’iniziativa, che prevede la possibilità di cenare a base di gnocco e tigelle al costo di 15€, sarà devoluto in beneficenza. A cura dell’Associazione Forum Ute, in collaborazione con ProLoco Sassuolo.