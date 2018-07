Cittadina reggiana vittima di una truffa: paga oltre 500 euro per una polizza assicurativa fantasma

» Cronaca - Reggio Emilia

Qualche giorno fa, i Carabinieri della Stazione di Rubiera hanno ricevuto la denuncia di una cittadina reggiana che, dopo aver concluso una trattativa on line per la sottoscrizione di una polizza assicurativa, aveva versato la somma di 520 euro senza mai ricevere il relativo contratto. Da qui l’avvio dell’indagine dei militari dell’Arma che, in breve tempo, sono riusciti a risalire alle generalità del finto venditore-truffatore, identificato in un 34enne abitante a Napoli, per altro già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari. L’uomo, denunciato in stato di libertà, dovrà ora rispondere del reato di truffa dinanzi all’Autorità Giudiziaria.