Il consiglio boccia l’odg sul dialetto

Questa volta i consiglieri di maggioranza, anziché abbandonare polemicamente la seduta, restano in aula, votano contro o si astengono e bocciano l’ordine del giorno sottoscritto da Venturelli e Ghinelli del pd sul dialetto la cui discussione, con mancanza del numero legale, sospese il consiglio di giugno. Sempre tesa, come un mese fa, la discussione, con scontri anche accesi dei quali si può prendere visione attraverso lo streaming della seduta, ma maggioranza che fa quadrato e viene premiata dai numeri. In sede di votazione, infatti, il numero legale c’è e boccia l’ordine del giorno che, oltre che dei due proponenti, trova il voto favorevole solo delle minoranze.