Il nuovo Modena incontra le altre società della città

“Vogliamo collaborare con le realtà sportive della città e del territorio, come forse prima non si faceva. Vogliamo che il nuovo Modena torni a essere la squadra di tutta la città”. Lo ha detto il presidente del Modena Fc 2018 Carmelo Salerno incontrando in Municipio oggi, mercoledì 18 luglio, le squadra calcistiche modenesi invitate dall’assessore allo Sport Giulio Guerzoni per un incontro informativo sull’impiantistica che si è aperto proprio ricordando il percorso che ha portato alla rinascita della squadra canarina e alla nuova gestione dello stadio Braglia dove il Modena disputerà il campionato di serie D.

All’incontro erano presenti i rappresentanti di una ventina di società sportive, il delegato del Coni Andrea Dondi, il presidente della Figc Vincenzo Credi e i rappresentanti delle associazioni di promozione sportiva Aics, Csi, Uisp.

L’assessore Guerzoni ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalle società calcistiche a livello giovanile (“riconosciuto da tutti per la quantità delle opportunità offerte e per la qualità dei risultati”) e il presidente Salerno, insieme al segretario generale della società sportiva Andrea Russo, ha annunciato: “Visiteremo gli impianti sportivi della città, molti dei quali già oggi vengono utilizzati dalle nostre squadre giovanili, e siamo disponibili a organizzare incontri e amichevoli”.

(foto in alto: l’assessore Giulio Guerzoni con, al centro, il presidente Carmelo Salerno e, a sinistra, il segretario generale del Modena Fc Andrea Russo)