L’Assessore alla Sanità risponde all’interrogazione di Claudia Severi sul furto presso l’Ospedale

» Politica - Sanità - Sassuolo

In merito all’interrogazione a firma del consigliere Claudia Severi (Forza Italia) in consiglio comunale avente ad oggetto: “Furto presso Ospedale di Sassuolo”, a seguire pubblichiamo la risposta dell’Assessore alla Sanità Andrea Lombardi.

“Si precisa che: il valore contabile complessivo del danno subito dall’Ospedale di Sassuolo S.p.A. ammonta a € 95.000,00 e si riferisce al furto delle seguenti strumentazioni diagnostiche: n. 4 videogastroscopi, n. 3 sistemi televisivi per endoscopia e n. 1 videocolonscopio. Il furto è avvenuto manomettendo le serrature delle porte, e gli armadi che custodivano gli strumenti;

le apparecchiature erano tutte coperte da polizza assicurativa contro il furto, stipulata con la compagnia “Generali Assicurazioni”;

gli strumenti sottratti sono già stati sostituiti e l’attività del Servizio di Endoscopia ospedaliera è potuta tornare a pieno regime entro 48 ore dalla scoperta del furto. La diagnostica precedentemente calendarizzata in Ospedale, inoltre, è stata riprogrammata per consentire di “recuperare” gli appuntamenti saltati nei due giorni successivi al furto, entro la data di lunedì 30 aprile 2018;

in merito alla richiesta riguardo eventuali strumenti di videosorveglianza degli “Ambulatori strategici per apparecchiature e farmaci”, che l’Ospedale di Sassuolo attualmente non è dotato di un sistema di videosorveglianza nel luogo dove è avvenuto il furto;

per quanto concerne interventi per istallare e/o potenziare “strumenti di protezione e controllo degli accessi in luoghi particolarmente sensibili” l’Ospedale di Sassuolo S.p.A., che ha la disponibilità della struttura di Via F. Ruini 2 di proprietà dell’Azienda USL di Modena, ha allo studio un progetto finalizzato al controllo degli accessi e alla videosorveglianza della struttura per migliorarne gli’ standard di sicurezza.