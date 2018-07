Nuoto, Campionati italiani Master: NC Sassuolo spettacolare a Palermo

» Sassuolo - Sport

Dopo le prove tricolori openwater, Palermo ha ospitato anche la rassegna per assegnare i titoli tricolori del nuoto in vasca in occasione dei campionati italiani Master. Nutrita la rappresentanza del Nuoto Club Sassuolo che ha avuto vari modi per mettersi in mostra.

Oltre allo splendido oro conquistato dalle ragazze della staffetta 4×50 stile con Elisa Bavieri, Chiara Manelli, Laura Palladini ed Alessandra Bedini, dalla Sicilia si segnala anche lo spettacolo fornito da quella maschile purtroppo solo quarta classificata.

Il sole e l’influenza di Jurassic Park ha fatto travestire da dinosauri Lorenzo Bigi, Giancluca Migliorini, Giorgio Stefani e Paolo Frigieri, che così addobbati si sono presentati all’addetto ai concorrenti. Una goliardata che ha divertito tutti i presenti in piscina e che come divi cinematografici, si sono concessi alla folla dei presenti per selfies e autografi.

L’occasione tricolore e stata anche l’appuntamento conclusivo del circuito Ironmaster 2018 che hanno visto Cecilia Belfasti chiudere 4^ e Lorenzo Bigi 2° nella categoria M25.