Proseguendo i controlli antiprostituzione disposti dal Questore, la scorsa notte intorno alle 23.00 la Polizia di Stato ha intercettato sul ciglio della strada lungo via Turri una donna, in abiti succinti e con movenze provocanti, intenta a procacciarsi clienti. Identificata per una cittadina cinese di 50 anni, la donna è stata sanzionata ex art. 5 Legge 20 febbraio 1958 n. 75.