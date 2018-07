Quattro feriti, uno grave, in uno schianto ieri sera a Modena

» Cronaca - Modena

Quattro feriti, tra i quali una ragazza che pare in gravi condizioni, nello scontro tra due auto avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 a Modena all’incrocio tra la via Euclide e la Via Aristotele. Nell’urto tra una Volkswagen Golf e una Skoda Fabia, quest’ultima si è ribaltata. Oltre alla giovane altre tre persone, una donna e due uomini, hanno riportato ferite meno gravi. Sul posto, oltre, ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigli del fuoco e i carabinieri a cui spetterà il compito di chiarire la dinamica dell’incidente.