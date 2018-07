Scadono il 31 luglio le iscrizioni ai servizi scolastici sassolesi

» Sassuolo - Scuola

C’è tempo fino al 31 luglio per effettuare le iscrizioni al servizio di mensa, pre e post scuola, trasporto per il prossimo anno scolastico. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line collegandosi al sito del Comune di Sassuolo all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it, alla voce “ trova servizi “- “servizi on line “ – “iscrizioni ai servizi scolastici comunali”.

Si sottolinea che tutti coloro che necessitano dei servizi scolastici (mensa, pre e post, trasporto) per l’anno scolastico 2018-2019, devono presentare una nuova domanda di iscrizione anche se già iscritti nell’anno scolastico 2017-2018.

Si precisa che le domande presentate in ritardo, cioè oltre martedì 31 luglio, saranno collocate in lista d’attesa e l’ammissione al servizio sarà concessa compatibilmente con la disponibilità di posti.

Le famiglie prive di strumentazione informatica possono effettuare le iscrizioni ai servizi scolastici rivolgendosi al servizio istruzione nelle giornate di: