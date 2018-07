Servizi educativi: dalla Regione 600 mila euro in più alle scuole per l’infanzia paritarie

» Regione - Scuola

Nuove risorse disponibili per migliorare e qualificare le scuole per l’infanzia paritarie (comunali e private) dell’Emilia-Romagna. Ammonta a 600 mila euro la cifra ulteriormente stanziata dalla Regione che va a sommarsi ai 4 milioni e 100 mila euro, recentemente assegnati alle Province e Città Metropolitana di Bologna per sostenere il funzionamento, l’offerta pedagogica e la formazione degli insegnati delle 830 scuole per l’infanzia paritarie presenti sul territorio regionale.

“Un’altra promessa che sembrava irrealizzabile è stata mantenuta. Sono stati infatti aumentati significativamente i fondi regionali per il sistema integrato delle scuole dell’infanzia- dichiara la vicepresidente e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini-. Da sempre il nostro obiettivo è quello di lavorare a favore dei bambini più piccoli, quelli meno difesi e protetti. Tutto il sistema dei servizi 3-6, sia comunale che privato- spiega la vicepresidente- svolge un ruolo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e l’autonomia dei nostri bambini e delle nostre bambine. Un riconoscimento speciale- conclude Gualmini- va poi ai coordinamenti pedagogici che svolgono in Emilia-Romagna un ruolo fondamentale di formazione e di tutela della qualità dei progetti, come veri e propri garanti del valore educativo dei servizi offerti”.