Si rompe un tubo dell’acqua, domani una parte di via Larga a Bologna resterà chiusa al traffico

» Bologna - Viabilità

La rottura di un tubo dell’acqua di Hera, un tubo in acciaio del diametro di 120 centimetri, comporterà la chiusura al traffico di una parte di via Larga nella giornata di domani, giovedì 19 luglio, a partire dalle ore 8. La porzione di via Larga che resterà chiusa è quella tra la rotonda di via dell’Industria e l’intersezione con via Licinio Cappelli, in entrambe le direzioni. Nella giornata di domani saranno diffusi aggiornamenti sui tempi dei lavori di ripristino e sulle modifiche alla viabilità, anche attraverso il profilo Twitter della Polizia Municipale di Bologna.

La rottura del tubo non ha avuto conseguenze sulle famiglie e le attività vicine: nessuno è rimasto senz’acqua. Nella giornata di oggi la parte di strada in corrispondenza del tubo è stata transennata: nonostante la carreggiata ristretta, la circolazione è consentita.