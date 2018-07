‘Sicurezza a rischio in centro storico’, all’interrogazione risponde il sindaco Pistoni

» Cronaca - Politica - Sassuolo

In merito all’altra interrogazione a firma della consigliera Claudia Severi (Forza Italia) avente ad oggetto “Sicurezza a rischio in centro storico. Risse, balordi e irregolari, rendono invivibile la città, servono più controlli”, risponde il Sindaco Claudio Pistoni.

In merito all’interrogazione di cui all’oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta: Da riscontri effettuati anche presso Carabinieri e Polizia di Stato, non si riscontra alcuna “Escalation di episodi di violenza di strada che rendono pericolose le notti in centro”.

Le verifiche effettuate al pronto soccorso dell’Ospedale di Sassuolo hanno dato esito negativo.

Il sistema di videosorveglianza installato in centro non ha recentemente individuato soggetti coinvolti in episodi delittuosi. L’impianto di videosorveglianza in centro è così strutturato: villa Giacobazzi 4 telecamere; piazza Tien an Men 3; Menotti/Garibaldi 6; palazzo Ducale 5; parco Ducale 10; Somada 1; parco Vistarino 2; Municipio 7; Pretorio/Fenuzzi 2; piazza Garibaldi 16; piazza Libertà 6; Risorgimento/Mazzini 5; Sassuolo 2 16; piazza Martiri 8; parcheggio Unicredit 11.

La Polizia Municipale opera quotidianamente nel rispetto degli standard di servizio e degli standard quantitativi previsti dalla legislazione regionale: la fascia oraria va dalle 7,15 alle 01,00; in media ogni quindici giorni, viene effettuato un turno notturno fino alle ore 03; durante i mesi estivi, vengono organizzati servizi a partire dalle ore 5,00.

Le attività della Polizia Municipale in orari notturni, si concretizzano nell’espletamento delle

funzioni previste dall’ordinamento vigente: in primo luogo, sicurezza stradale (Direttiva compiti istituzionali Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo Guardia di Finanza di cui al D.M. 15 agosto 2017); espletamento dei compiti istituzionali riguardanti le funzioni di polizia locale, finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio.

Si evidenziano la sinergia e la collaborazione della Polizia Municipale con Polizia di Stato e Carabinieri, nell’ambito delle proprie responsabilità ed attribuzioni, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della città. Altro punto importante è rappresentato dall’attivazione del progetto “Polizia di comunità – gruppi di vicinato”, che vede un numero sempre in aumento di cittadini impegnati ad esercitare, insieme agli operatori della Polizia Municipale, una partecipazione attiva al fine di prevenire reati, fatti di inciviltà nella zona di residenza. Il sistema integrato di sicurezza che si è delineato nel nostro Comune comprende l’importante ruolo dell’associazione “Volontari della sicurezza”, la quale da diversi anni realizza una presenza attiva sul territorio, sulla base del coordinamento della Polizia Municipale.