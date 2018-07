Sportello d’ascolto, il Comune di Maranello cerca uno psicologo

» Maranello - Scuola - Sociale

Il Comune di Maranello cerca uno psicologo per l’affidamento di un incarico per la realizzazione dello sportello di ascolto e supporto psicologico per alunni, genitori e docenti. La selezione è aperta ai candidati in possesso del titolo di Laurea in Psicologia e iscrizione all’ordine degli psicologi, oltre ad una esperienza professionale in sportelli di ascolto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e di progetti con le classi. Lo sportello sarà attivato nelle scuole secondarie di primo grado Galilei e Ferrari durante l’anno scolastico 2018/2019.

L’intervento prevede l’avvio di un servizio che sia il luogo di riferimento per gli studenti delle due scuole, per i loro genitori ed insegnanti coinvolti nella loro formazione scolastica e personale: un punto d’incontro per i ragazzi utile a focalizzare le soluzioni attuabili, a riscoprire le proprie potenzialità inespresse, ad uscire dall’empasse che in alcuni momenti della vita può causare passività e sofferenza. Il servizio sarà erogato solo su richiesta garantendo l’anonimato e la riservatezza. Il professionista incaricato si occuperà di gestire lo sportello d’ascolto scolastico rivolto principalmente a studenti, famiglie e docenti, sviluppare progetti e interventi da svolgere con le classi, con i docenti, con le famiglie sulla base di bisogni specifici rilevati nello specifico contesto, facilitare il raccordo e la connessione tra i differenti progetti di promozione e prevenzione che si realizzano all’interno della scuola. Secondo gli obiettivi del progetto, la scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la prevenzione del disagio, anche scolastico, definire e sperimentare modalità appropriate di intervento, realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere e alla crescita dell’alunno.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Comune di Maranello e pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 31 agosto 2018. Tutte le informazioni sul sito del Comune.