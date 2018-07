A Campogalliano serata-tributo agli Articolo 31 e i Pawns

» Bassa modenese

Il weekend di sabato 21 e domenica 22 luglio del cartellone estivo di Campogalliano “Save The Date” propone due concerti dal vivo piuttosto attesi, entrambi ad ingresso libero.

Al fresco del Parco Tien an Men, sabato 21, con inizio alle 21.15, si esibiranno gli Articolo J, una qualificata tribute-nad degli Articolo 31 e di J Ax nella sua ormai cospicua carriera solista. Da “Maria Maria” a “la mia ragazza mena”, la band proporrà una lunga carrellata di cover per uno spettacolo dinamico, un tributo adrenalinico al duo che ha cambiato la scena hip hop italiana e al più grande rapper, ovvero J Ax.

Domenica 22 luglio, sempre in serata, sul palco saliranno i Pawns, gruppo che propone un pop-rock alternative di grande suggestione per i testi diretti e sinceri e per gli arrangiamenti mai prevedibili. La band “giocherà in casa”, essendo di Campogalliano.

Per maggiori informazioni: 340.6351600, 059.851008