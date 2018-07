A Montecchio e Montechiarugolo prima esperienza di baby corner

» Reggio Emilia

Primo esperimento nel distretto di Montecchio per un baby corner, spazio itinerante all’aperto organizzato dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ercole Franchini volto ad accogliere le mamme che devono allattare il proprio bambino o cambiargli il pannolino quando sono fuori di casa. Il debutto dell’iniziativa è stato sabato 7 luglio alla serata “Unplugged” di Montecchio Emilia e venerdì 13 luglio alla Manifestazione serale “Dall’Alabastro allo Zenzero” organizzata dal Comune di Montechiarugolo. In tali occasioni le ostetriche sono state a disposizione per offrire informazioni relative al punto nascita dell’ospedale di Montecchio e per dialogare su tematiche legate a gravidanza, travaglio, parto, allattamento e genitorialità. Il riscontro è stato positivo: sono numerose le mamme che si sono avvicinate al colorato banchetto usufruendone per cambiare o allattare il proprio bimbo e tante le persone che hanno ringraziato per l’opportunità offerta alla popolazione all’interno di manifestazioni pubbliche. Prossimo appuntamento sabato 20 luglio sempre a Montechiarugolo. In seguito, laddove sarà concesso in maniera gratuita lo spazio, l’iniziativa sarà riproposta in altri eventi estivi e autunnali che si svolgeranno all’aperto.