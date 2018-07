ASD Valsecchia ricevuta in Municipio

» Sassuolo - Sport

E’ stato ricevuto martedì pomeriggio in Municipio, dalla Giunta del Comune di Sassuolo, il presidente della Società ASD Valsecchia Francesco Macchioni, accompagnato dal delegato Coni Andrea Dondi. La società sassolese di tiro a volo, nei giorni scorsi, ha conquistato il primo posto di quarta categoria divenendo campione regionale nella specialità fossa olimpica passando di diritto alla finale nazionale che si svolgerà il prossimo 7 ottobre presso il Tav Cieli Aperti (Bergamo).

Ad Asd Valsecchia le congratulazioni da parte dell’Amministrazione Comunale ed il più caloroso in bocca al lupo per la finale in cui rappresenterà la nostra città.