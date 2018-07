Atti persecutori nei confronti della ex: arrestato a Quattro Castella

» Cronaca - Reggio Emilia

Non riusciva proprio a rassegnarsi alla fine della relazione con la ex compagna, tanto da vessarla per almeno un anno. Ormai stremata dalla vita resale impossibile dall’ex compagno, all’inizio di luglio la donna si è rivolta ai Carabinieri di Quattro Castella a cui ha raccontato quanto le stava accadendo. Le indagini avviate dai militari del comune matildico hanno dimostrato tali e tante azioni persecutorie nei suoi confronti, da ritenere necessaria la richiesta di un provvedimento cautelare alla magistratura reggiana.

La consistenza degli indizi raccolti dai Carabinieri ha indotto il G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia ad emettere, nei confronti dell’uomo, un’Ordinanza di Custodia Cautelare, provvedimento inviato, per l’esecuzione, al Comando di Quattro Castella. Rintracciato ieri il destinatario della misura gli uomini dell’Arma hanno provveduto alla notificargli l’ordinanza, arrestandolo e mettendo così fine alle continue vessazioni a cui la vittima era sottoposta. L’uomo si trova ora ristretto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.