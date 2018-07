Bologna, proposta di legge per introdurre l’ora di educazione alla cittadinanza nelle scuole

» Bologna - Sociale

Parte la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre l’ora di educazione alla cittadinanza, come materia curricolare, nelle scuole di ogni ordine e grado. La proposta di legge è stata depositata da una delegazione di sindaci e amministratori locali in Corte di Cassazione il 14 giugno scorso e ha il sostegno dell’Anci.

Venerdì 20 luglio alle 11 la vicesindaco Marilena Pillati sarà con alcuni assessori della Giunta e alcuni Consiglieri comunali all’URP di Piazza Maggiore per dare il via alla raccolta firme in città e per fare conoscere ai cittadini i luoghi di Bologna in cui è possibile sottoscrivere la proposta di legge.