Carpi, una nuova tribuna per il campo da rugby

» Carpi - Sport

La Regione Emilia-Romagna ha deliberato un contributo di 190 mila euro a favore del Comune di Carpi per la costruzione delle tribune e degli spogliatoi a servizio del campo di rugby che si trova in via Nuova Ponente. I fondi per questo intervento erano già stati stanziati dall’amministrazione comunale nel suo Bilancio proprio al fine di migliorare la fruizione dell’impianto.

“L’amministrazione comunale – spiega il Sindaco Alberto Bellelli – esprime estrema soddisfazione per l’arrivo di questo contributo che riconosce l’importanza di una disciplina sportiva in espansione e che vede tanti giovani partecipare alle attività della società cittadina. Un progetto di qualità che va a migliorare l’offerta dell’impiantistica sportiva carpigiana, che giunge dopo che abbiamo investito sul rifacimento della pista negli anni scorsi e che fa sì che in particolare il sistema pista d’atletica-campo da rugby diventi un vero e proprio polo sportivo”.

La tribuna che sostituirà quella attuale (metallica) avrà una capienza di 168 posti, sarà in cemento armato e sarà coperta: al di sotto di essa troveranno posto in due corpi distinti servizi igienici, spogliatoi per atleti e arbitri, locali di primo soccorso e locali tecnici. Il costo dell’intervento così come definito dal progetto approvato nei mesi scorsi dalla Giunta comunale è previsto in 337 mila euro circa mentre i lavori dovrebbero durare sei mesi.