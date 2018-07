Controlli della Polizia di Stato di Carpi al Campo nomadi di Correggio

» Carpi - Cronaca - Reggio Emilia

Personale del Commissariato di Carpi, a seguito di una serie di furti perpetrati su autovetture in sosta nella zona est della città, ha avviato un’attività d’indagine che, sulla scorta di riscontri oggettivi, ha portato a focalizzare l’attenzione degli investigatori sul campo nomadi sito in via Tresinaro Sinistra a Correggio.

Nelle prime ore della mattinata di ieri, su delega della Autorità Giudiziaria, gli agenti del Commissariato carpigiano, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine e alla Squadra Mobile di Reggio Emilia, coordinati sul posto dal Vice Questore dott.ssa Laura Amato, hanno proceduto alla perquisizione dell’intero campo nomadi.

La vasta area, dove risiedono 95 nomadi stanziali di origine Sinti è stata minuziosamente passata al setaccio alla ricerca del materiale rubato. Sono state identificate complessivamente 45 persone, di cui la metà con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio; una risulta sottoposta agli arresti domiciliari.

I risultati dell’attività sono al vaglio degli inquirenti.