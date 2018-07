Direttiva del Ministero dell’Interno sulle manifestazioni pubbliche

» Attualita' - Modena

Pubblicata online la circolare diramata oggi dal Prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba per dare comunicazione ai Sindaci della direttiva del Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2018 sulle misure di sicurezza da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.

La direttiva, che sostituisce le precedenti disposizioni dello scorso anno in materia, si pone l’obiettivo di semplificare l’iter procedurale, garantendo adeguati standard di sicurezza, in risposta alle esigenze espresse sul territorio.

La direttiva costituisce una rivisitazione e ricompone in un quadro unitario le precedenti linee di indirizzo per consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative assicurando l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti e, nel contempo, il rispetto delle tradizioni storico – culturali e del patrimonio economico – sociale delle collettività locali.

Le nuove indicazioni operative intendono assicurare un approccio flessibile alla gestione del rischio, parametrando le misure cautelari rispetto alle vulnerabilità legate a ciascun evento.

È prevista una riunione in Prefettura nel mese di luglio per approfondire con i Sindaci i contenuti della direttiva.