Donazione al GRADE da Reggiolo in ricordo di Saverio e Aki

Un contributo per la PET è stato consegnato nei giorni scorsi nella sede del GRADE dagli organizzatori della manifestazione “Reggiolo diamoci una Zampa”, che si è svolta in giugno al Parco Salici. Un evento che in origine fu pensato e realizzato da Saverio Pitocchi, dedicato a tutti i cani meticci e di razza, e oggi, giunto alla quinta edizione, viene portato avanti a scopo benefico dagli Amici di Saverio, dopo la sua prematura scomparsa, e di Aki, il cane a cui Saverio era legatissimo.

La festa è stata organizzata nell’ambito di un’altro evento che sostiene storicamente il GRADE, la Festa della Birra di Reggiolo. L’edizione 2018 di Diamoci una Zampa ha portato a una raccolta complessiva di 2032 euro, e le donazioni sono state di 1016 euro al Canile di Novellara e 1016 euro alla Fondazione GRADE Onlus. La giornata quest’anno è stata molto partecipata e ha visto la collaborazione della scuola di Pupi, centro cinofilo riconosciuto Enci di Correggio Dog’s Life Project, che ha proposto la sfilata storica, il Junior handler e la giuria di bambini. Una bella giornata e un bel modo di ricordare un amico.