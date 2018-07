Installazione di attrezzature ludico – ricreative all’interno di alcuni parchi cittadini

» Ambiente - Sassuolo

Inizieranno la prossima settimana i lavori di installazione delle attrezzature ludico – ricreative all’interno dell’area verde del Circolo 1° Maggio, via Pista e del parco Norma Barbolini, via Monchio.

All’interno del parco pertinenziale al circolo 1° Maggio di via Pista sarà prevista la collocazione di una struttura ludico/ricreativa che andrà ad aggiungersi a quelle esistenti coprendo però una fascia d’età compresa tra i 2 e i 6 anni, di cui l’area risulta attualmente sguarnita. Avendo ricevuto buone risposte dalla collettività sui progetti realizzati nei parchi comunali che hanno visto la creazione al loro interno di una doppia area gioco dedicata a bambini “grandi” e “piccoli”, attraverso la suddivisione degli spazi in modo funzionale, anche all’interno del parco di quartiere si procederà con la posa di una struttura polivalente che andrà ad implementare quelle esistenti permettendo così ai bambini di individuare le attrezzature più adatte alla propria fascia d’età, incrementando e diffondendo le occasioni fruitive e moltiplicando gli spazi realmente disponibili. Tutto questo permetterà di ridurre le aree a bassa frequentazione e quindi a minore sicurezza, contribuendo allo sviluppo del processo di conoscenza, utilizzo e apprezzamento da parte dei cittadini utenti che diverranno i primi difensori del bene collettivo. L’attrezzatura sarà composta da una torretta con pedana fissa, n.1 scala a gradini e corrimano, n.1 balconcino con parapetto di sicurezza, n.1 pista scivolo e n.1 piccola arrampicata in corda.

Il parco Norma Barbolini sottoposto nell’estate del 2009 ad un importante intervento di riqualificazione (attuato grazie ad una stretta collaborazione con il comitato di gestione dell’area verde) che ha visto una riorganizzazione completa degli spazi verdi, dei percorsi interni, della distribuzione delle aree al fine di migliorarne la fruibilità, non ha però interessato, per carenza di risorse, la vecchia pista polivalente posta all’interno dell’area cortiliva, nata presumibilmente come pista di pattinaggio e successivamente riadattata come spazio pavimentato per organizzare feste di quartiere o dell’annesso Circolo Alete Pagliani. Lo stesso comitato di quartiere in occasione degli incontri organizzati dalla Giunta Comunale s’è fatto portavoce della richiesta dei residenti di poter riadattare la struttura ad area gioco attrezzata, prevedendo l’installazione al suo interno di un impianto di pallacanestro che sarà in grado di moltiplicare gli spazi realmente disponibili e di stimolare i giochi di personalità/creatività, senza che i più grandi possano interferire nelle attività ludiche, pur effettuandone sempre il controllo diretto. Sarà pertanto prevista la fornitura in opera di n.2 strutture monopalo per esterno dotate di canestri fissi.

Stanno proseguendo infine le operazioni di manutenzione straordinaria/messa in sicurezza delle alberature comunali. Terminati gli interventi di abbattimento delle alberature deperenti radicate lungo le sedi stradali, all’interno delle aree verdi scolastiche e la potatura del doppio filare di tigli in viale San Lorenzo, la ditta incaricata procederà con la manutenzione delle alberature ubicate lungo le seguenti vie: via Lucca, via Brescia, via Siena, via Montale, via Parco. Terminati gli interventi sopra elencati si procederà con la sospensione dei lavori di potatura non essendoci più le condizioni idonee per proseguire le attività manutentive sulle alberature. La ripresa sarà posticipata all’autunno.

(immagine di repertorio)