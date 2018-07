Reggio Emilia: centro storico di nuovo protagonista con il quinto ‘Mercoledì Rosa’

» Reggio Emilia

Grande successo anche per la quinta serata dei ‘Mercoledì Rosa’. Il piacevole clima serale dopo queste giornate di grande caldo ha di nuovo portato in centro storico molti giovani, famiglie e in generale tantissima gente, di tutte le età, con la voglia di divertirsi, stare insieme e vivere la città.

Serata che è stata di nuovo molto ricca di appuntamenti: in piazza Prampolini le sonorità travolgenti degli Hakuna Matata hanno fatto ballare e divertire il pubblico in un’atmosfera di integrazione e apertura culturale, con sonorità africane “rivisitate” in chiave moderna nella giornata dedicata al ricordo di Nelson Mandela.

Atmosfere musicali raffinate hanno caratterizzato piazza Casotti e piazza Fontanesi grazie a proposte che hanno spaziato dalla musica pop, al soul al R&B. Musica anche in via Emilia Santo Stefano con live band, e Piazza San Prospero, con la radio in diretta Posto Zero.

In piazza Martiri del 7 Luglio si è ballato il rock’n roll anni ’60 e ’70 sulle note dei Teddy Beer.

Tante animazioni anche in piazza della Vittoria, dove a creare un’atmosfera assolutamente suggestiva hanno contribuito gli sbandieratori e i musici del gruppo Maestà della Battaglia di Quattro Castella, radunando un folto pubblico. Grande successo anche per la scuola di danza Asd American Dance House che ha fatto ballare grandi e piccini con esibizioni di zumba e street dance. Consueti riscontri estremamente positivi anche per le attività dedicate ai più piccoli: “Città Asinabile”, a cura della Asineria didattica Aria aperta, Scuderie in città, con la Scuderia del Sesto Miglio e Ranch Piccola Horse ASD insieme ai loro pony, e Grillo Triciclo con il percorso – gimcana per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.

Hanno completato il ricco programma di proposte le attività al Palazzo dei Musei con gli incontri notturni per giovani esploratori, e le mostre aperte per tutta la serata alla Biblioteca Panizzi.

Un centro di nuovo vivace e affollato, anche grazie al successo del nuovo servizio di Minibus serale che collega ai principali parcheggi scambiatori: anche ieri sera tante persone hanno raggiunto il centro attraverso questo servizio, attivato dal Comune di Reggio Emilia, che proseguirà fino alla conclusione della manifestazione, il prossimo mercoledì 25 luglio.

Gran finale quindi dei Mercoledì Rosa tra una settimana, con un’altra serata ricchissima di eventi e divertimento per tutti.

(Immagini: Studio fotografico Marco Pullia)