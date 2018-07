» Fiorano

Domenica 22 luglio 2018, alle ore 17.30, alla Cà Rossa, centro della Riserva regionale delle Salse di Nirano, è in programma un laboratorio per bambini da 4 a 11 anni, per dare spazio alla loro fantasia ed al colore! Sassi grandi e piccoli, lisci o ruvidi, si animeranno e diventeranno piccole opere d’arte, custodi della riserva. E’ obbligatoria la prenotazione all’indirizzo salse.nirano@fiorano.it e partecipare costa 5 euro.