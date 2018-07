Servizio notturno di controllo integrato del territorio da parte della Municipale

» Cronaca - Formigine

La scorsa notte, la Polizia Municipale di Formigine è stata impegnata in un servizio di controllo integrato del territorio, con undici volontari delle associazioni che fanno riferimento al Polo integrato di sicurezza e Protezione Civile. Sotto il coordinamento del comandante Mario Rossi, Volontari della Sicurezza, Guardie Ecologiche e Alpini hanno controllato parchi e aree verdi cittadine, in particolare a Corlo, Magreta e Casinalbo, oltre ad effettuare pattugliamenti a piedi di quartieri residenziali delle stesse frazioni, finalizzati anche e soprattutto alla prevenzione di furti in abitazione.

Controlli anche al cimitero di Magreta e a quello di Casinalbo, dove in passato si erano verificate intrusioni per furti di rame e danneggiamenti vari alle tombe. Il controllo integrato viene ripetuto sul territorio diverse volte al mese, come conferma il comandante Rossi: “L’importante servizio aggiuntivo reso dai volontari manifesta sempre più la sua valenza strategica nel controllo del territorio. Possiamo contare su un numero veramente consistente di volontari, considerate le caratteristiche del nostro territorio. Intendiamo sempre più promuovere la formazione di nuovi volontari nelle varie tipologie di intervento, per poter pianificare controlli ancora più frequenti ed estesi”.