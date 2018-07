Trekking con i piedi nell’acqua, escursioni musicali e camminate tra i segreti del meteo

» Appennino Modenese

Un trekking risalendo un torrente con i piedi nell’acqua. Un’escursione accompagnata da un musicista itinerante. Camminate tra storia e natura a San Pellegrino in Alpe e Sant’Annapelago. E un trekking a Fanano tra Croce Arcana e lago Scaffaiolo condito da pillole di meteorologia.

Sono sei le escursioni a piedi organizzate dalle guide ambientali del gruppo trekking ‘La via dei monti’ in programma da venerdì 20 luglio a lunedì 23 luglio 2018.

Si parte venerdì 20 luglio con il secondo appuntamento ‘Sulle note del Cimone’: trekking musicale al lago di Pratignano a Fanano accompagnato dalla musica di Carlotta Aramu e della sua viola (ritrovo ore 14.30, iscrizioni 3486938044).

Sabato 21 luglio in programma due diverse escursioni a Frassinoro con partenza al mattino e pranzo al sacco: una camminata tra storia e natura attraverso i boschi di Matilde di Canossa, fin sul crinale tra Pianura Padana e Alpi Apuane (info 3711842531); un trekking dal Passo di San Pellegrino all’omonima Alpe (info 3486938044).

Domenica 22 luglio due escursioni a scelta: un trekking a Fanano tra Croce Arcana e lago Scaffaiolo dedicato ai segreti del meteo (info 3486938044); un’escursione tra boschi e crinali sopra S. Annapelago, ripercorrendo i luoghi teatro di eccidi durante la Seconda Guerra Mondiale (info 3711842531).

Lunedì 23 luglio, invece, avventura acquatica: è in programma un trekking con i piedi immersi nel fiume Scoltenna, tra Pievepelago e Fiumalbo, risalendo il corso d’acqua come pesci per un giorno (info 3711842531).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni estive guidate promosso da ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. In programma almeno un trekking al giorno. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’, Instagram #laviadeimonti.