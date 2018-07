A Casinalbo martedì 24 festa sotto le stelle

» Formigine

Martedì 24 Casinalbo fa “festa sotto le stelle”, nell’ultimo appuntamento di “Frazioni al centro”, la rassegna del mese di luglio a cura del Comune di Formigine. A partire dalle 19, nella zona del parcheggio di via Don Maselli, vicino a via Giardini, si potrà cenare con gnocco e tigelle, o gustare paella e sangria, magari prima di fare shopping tra le bancarelle allestite dai commercianti di Casinalbo o tra quelle del mercatino dell’arte e dell’ingegno. Ad animare la serata artisti di strada, tanta musica, dj set ed esibizioni di ballo.

“Quello di Casinalbo – commenta Corrado Bizzini, assessore alle Attività Produttive – è l’ultimo appuntamento per l’estate 2018 di una rassegna che ha animato le nostre frazioni, con veramente tanti punti di forza: il coinvolgimento di commercianti e associazioni, gli appuntamenti per tutte le età e, per la prima volta, un confronto e una comunicazione tra gli organizzatori delle quattro frazioni, per confrontarsi in chat sulle diverse idee e suggestioni”.