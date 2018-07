Carpineti, senso unico alternato sulla Sp 7

» Appennino Reggiano - Viabilità

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì prossimo, 23 luglio, fino al 10 agosto sulla Sp 7 “Pratissolo-Felina”, per un tratto di circa 10 chilometri in comune di Carpineti, la ditta Sielte Spa di San Gregorio di Catania eseguirà lavori di posa cavo in fibra ottica Open Fiber-Infratel che comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo e del limite di velocità di 30 km/h. Per ridurre al minimo i disagi, la Provincia ha disposto che, nel caso si formino code di veicoli oltre i 300 metri, il semaforo venga posto in lampeggio e il traffico regolamentato con movieri fino allo smaltimento del traffico. In ogni caso l’attesa del rosso non dovrà superare i due minuti e l’estensione del cantiere i 150 metri; l’impresa, infine, dovrà assicurare il perfetto ripristino della sede stradale nelle zone interessate dai lavori.