Filcams/Cgil Modena: baby sitter a 5 euro al giorno, sulla rete si offre anche questo

Sul sito subito.it è apparsa nei giorni scorsi un annuncio di ricerca di baby sitter dalle ore 7.30 a mezzogiorno offrendo una paga di 5 euro al giorno.

L’annuncio ora risulta rimosso, non si sa se sia andato a buon fine o se l’inserzionista ha ritenuto più opportuno cancellarlo vergognandosi dell’offerta.

Nel poco tempo che è rimasto sul web, l’annuncio non è però passato inosservato, tanto che la segnalazione è arrivata anche al profilo Twitter della Cgil di Modena (in allegato).

Non sappiamo quale sia stato l’esito di questo annuncio, né quanto sia veritiero, ma pensare di offrire 5 euro al giorno per un lavoro di baby sitter è veramente al di fuori di ogni contesto legale e contrattuale, pagando la lavoratrice/tore 1,20 euro/ora contro la paga base che da contratto è 6,421 più 13^, ferie e Tfr, oltre ai contributi previdenziali.

Significa non rispettare il lavoro, e nonostante ci sia la possibilità di utilizzare il Libretto Famiglia (nuovi voucher), questo strumento di flessibilità estrema non impedisce però offerte di lavoro in nero di questa natura.