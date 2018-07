Il Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord di mercoledì 18 luglio

» Bassa modenese - Politica

A seguito delle elezioni amministrative che si sono tenute a giugno, Aldo Pelloni (PD) e Mauro Neri (Forza Italia) di Camposanto sono entrati a far parte del Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. E’ stato eletto Consigliere anche Flavio Viani (Lista Civica Palazzi Sindaco) in sostituzione al Consigliere dimissionario Arianna Porta.

Approvato a maggioranza l’accordo di programma per l’approvazione del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale del triennio 2018/2020 – comprensivo del piano attuativo per l’anno 2018 – nell’ambito distrettuale di Mirandola.

L’ordine del giorno presentato dal Consigliere Maurizio Boetti a nome del Gruppo Consiliare Lega Nord Padania, relativo alla richiesta allo studio legale incaricato parte civile al processo Aemilia di relazionare presso il Consiglio dell’Unione, è stato approvato all’unanimità.