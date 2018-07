La banda dei parrucchieri colpisce ancora nel reggiano

» Cronaca - Reggio Emilia

Ancora un colpo della banda dei parrucchieri, questa volta è toccato ad un negozio di via S. Ambrogio. Durante la notte, forzando la finestra basculante della porta d’ingresso, qualcuno è entrato nell’esercizio e, dopo aver messo in disordine il bancone della reception, ha asportato il fondo cassa per un valore complessivo di circa 150,00 Euro. I malviventi hanno anche asportato dal magazzino numerosi prodotti per la cura dei capelli, in fase di inventario. Su quanto accaduto indaga la Polizia di Stato.