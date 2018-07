» Fiorano - Viabilità

Per consentire la realizzazione della rete di distribuzione della fibra ottica, in Via Ghiarola Nuova, a Fiorano Modenese, è previsto il restringimento della sede stradale, con eventuale senso unico alternato, regolato da movieri, dalle ore 7 del 23 luglio alle 19 del 31 agosto.