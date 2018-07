Martedì a Formigine ultimo evento di Spazi Eletti, rassegna estiva nel parco della biblioteca

» Formigine

È un gradito ritorno quello di Giancarlo Cattaneo, splendida e notissima voce di Radio Capital, a Formigine per RaccontoperVoce, l’appuntamento con romanzi della letteratura italiana e internazionale, attraverso una formula che mette al centro la parola raccontata, letta ed interpretata. Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’assessorato alla Cultura per avvicinare il pubblico degli adulti e dei giovani ad autori famosi. Il format nasce in biblioteca lo scorso anno, da un’idea dell’assessore Mario Agati e dalle sue collaboratrici degli uffici cultura e comunicazione. Il pubblico ha risposto subito numeroso, facendo registrare sempre il tutto esaurito negli incontri dedicati a ″Oceano mare″, ″La casa degli spiriti″ e “Il giorno prima della felicità”.

Martedì 24 luglio, alle 21.30, per la prima volta nel parco davanti alla biblioteca, si terrà il racconto e la lettura scenica di “Seta”, di Alessandro Baricco. È una storia sensuale, ambientata tra la Francia e il Giappone di fine Ottocento. Ad impreziosire l’evento, la proiezione delle immagini di Rebecca Dautremer, tra le più note e apprezzate illustratrici francesi. Nel 2001, quando la Dautremer si è imbattuta nel romanzo di Baricco, ormai notissimo in Francia, ha chiesto all’autore di poterlo illustrare. Non si trattava di tradurre in tavole esplicative quello che suggeriva la scrittura, ma di reinventarla. Dice lei stessa: “Immaginare un baco da seta lungo un chilometro, un tatuaggio sul corpo di un guerriero giapponese, Flaubert e un elefante, qualche bel fiore azzurro e anche un paio di chiappe. Vuol dire dare un’immagine alla fedeltà tradita, all’amore silente, ai desideri e alle pene”.