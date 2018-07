Nuovo Direttore per il Dipartimento Studi Linguistici e Culturali di Unimore

» Modena - Scuola

Anche il Dipartimento di Studi Linguistici e culturali (DSLC) di Unimore avrà presto un nuovo Direttore. Il Consiglio di Dipartimento, infatti, riunito in seduta straordinaria ha eletto, nei giorni scorsi, con largo consenso lo storico, prof. Lorenzo Bertucelli.

Il Consiglio di Dipartimento, organismo composto da 58 membri, che comprende tutti i professori ordinari, tutti i professori associati, tutti i ricercatori e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, dei dottorandi e assegnisti, era stato convocato con questo preciso ordine del giorno dal Decano prof. Antonello La Vergata.

Presenti 51 aventi diritto, il prof. Lorenzo Bertucelli ha raccolto il consenso di 33 colleghi.

Entrerà in carica dal giorno 1 novembre 2018 ed il suo mandato si concluderà al termine di un triennio il 31 ottobre 2021.

Succederà al prof. Giovanni Bonifati, che avviandosi a concludere il suo mandato ha comunicato ai colleghi la propria indisponibilità a ricandidarsi.

Dopo la nomina, ringraziati i colleghi, il prof. Lorenzo Bertucelli ha voluto anticipare quali saranno i suoi propositi.

“Il nostro Dipartimento – ha dichiarato il professor Lorenzo Bertucelli – è pronto per incrementare ulteriormente la sua capacità di attrazione nei confronti degli studenti e per ampliare e approfondire i propri percorsi di ricerca. Il recente riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza con un progetto sulla Comunicazione Digitale rappresenta in questo senso un passo decisivo. Le mie intenzioni, in estrema sintesi, sono di lavorare sempre più collegialmente, costruendo percorsi decisionali condivisi e trasparenti. Da questo punto di vista sono sicuro di avere il sostegno e la collaborazione di tutte le componenti del Dipartimento e, più ampiamente, di consolidare rapporti positivi e fruttuosi con gli altri Dipartimenti, con gli Organi Accademici, con il Magnifico Rettore e, infine, con il nostro territorio, le istituzioni locali e l’associazionismo culturale. Non credo di dover troppo sottolineare quanto nel nostro tempo incerto l’ambito delle lingue e delle culture rivesta un rilievo particolare per poter immaginare società più coese, solidali, fondate sul dialogo e su valori di giustizia e umanità”.

Lorenzo Bertucelli

Nato a Modena nel 1963, si laurea in Storia contemporanea all’Università di Bologna e consegue il Dottorato in Storia all’Università di Torino. Dal 2002 è ricercatore di Storia contemporanea presso l’Università di Modena e dal 2005 è professore associato presso la facoltà di Lettere e Filosofia poi Dipartimento di Studi linguistici e culturali. Consegue l’abilitazione a Professore ordinario nel 2017. In Unimore è stato vice direttore del Dipartimento di Scienze del linguaggio e della cultura dal 2007 al 2012, ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di corso di laurea magistrale prima in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo dal 2008 al 2012 e poi di Antropologia e Storia del mondo contemporaneo dal 2016. Attualmente dirige Il Master di II livello in Public History e il Laboratorio di Storia delle migrazioni. E’ stato Presidente dell’Istituto storico di Modena e della Fondazione ex Campo Fossoli di Carpi. La ricerca scientifica di Lorenzo Bertucelli si incentra su temi di storia del lavoro, delle migrazioni contemporanee e delle culture sociali e politiche del Novecento. È membro del Comitato Scientifico dell’Istituto A. Cervi di Reggio Emilia e della Fondazione ex Campo Fossoli. E’ delegato del Magnifico Rettore presso la Consulta regionale degli emiliano-romagnoli nel mondo. E’ socio fondatore della Società italiana di Storia del lavoro, è membro della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) e dell’Associazione italiana di Public History. Ha pubblicato monografie sulla storia del lavoro e del movimento sindacale, saggi e articoli su riviste nazionali e internazionali.