Vacanze coi fiocchi, al via la campagna 2018 per la sicurezza stradale

Velocità eccessiva, distrazione al volante e mancato rispetto della distanza di sicurezza, sono questi i tre fattori che, da soli, causano oltre la metà degli incidenti stradali e che sono nel mirino di “Vacanze coi fiocchi 2018”, la campagna nazionale che riparte in questi giorni per la sicurezza sulle strade delle vacanze promossa dal Centro Antartide di Bologna e dall’Osservatorio per l’Educazione e la Sicurezza Stradale dell’Emilia-Romagna.

“Sicurezza? Non lasciarla a metà!”, questo lo slogan della campagna che è alla sua diciannovesima edizione e riparte nel mese di luglio dietro la ormai tradizionale auto di Snoopy. Lo slogan riporta l’attenzione sul peso dei comportamenti di tutti e a sottolinearlo ancora una volta sono centinaia di aderenti in tutta Italia, tra amministrazioni locali, autostrade, associazioni e media, con l’abituale collaborazione di testimonial d’eccezione come Piero Angela, Patrizio Roversi, Luca Mercalli, Tessa Gelisio e il campione di nuoto Marco Orsi.

L’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia condivide il significato dell’iniziativa di sensibilizzazione: evitare il più possibile le tragedie stradali invitando tutti i cittadini a essere prudenti alla guida per il rispetto della propria vita e di quella degli altri. Il pieghevole della campagna sarà distribuito in più di 20mila copie nei comuni della penisola e sulla rete autostradale italiana, tra caselli, aree di servizio, punti Blu e aree di cortesia. Il tutto in italiano e in inglese, per non dimenticare i tanti turisti stranieri. Nel nostro territorio la distribuzione avverrà al casello di Reggio Emilia sabato 28 Luglio a partire dalle ore 10 e per tutta la mattinata. A distribuire il materiale saranno i volontari dell’Osservatorio Provinciale per la sicurezza stradale coordinati dal loro presidente Roberto Rocchi.

I mesi estivi, a partire da luglio, sono ancora quelli in cui si registra il più alto numero di incidenti sulle strade in relazione al fatto che in questo periodo più spesso ci si mette alla guida per raggiungere le mete delle vacanze. I morti in strada da giugno a settembre sono più di 1.200, un numero pari ai passeggeri di un traghetto. In questo contesto i 3 comportamenti oggetto della campagna sono i principali indiziati, specialmente in autostrada: la velocità causa il 12% degli incidenti, la distanza di sicurezza il 17% e la distrazione va oltre al 20%. Segno che, dati alla mano, al netto di auto più sicure e delle condizioni delle strade, sono i comportamenti e il rispetto delle regole che fanno la differenza. Da qui la necessità di insistere sulla consapevolezza di chi si mette in viaggio.

La campagna ha anche una pagina Facebook https://www.facebook.com/VacanzeCoiFiocchi/ contenente informazioni per viaggi più piacevoli e sicuri, accanto ai messaggi dei testimonial con gli hashtag #VacanzeCoiFiocchi e #VCF18. Gli spot radio dei testimonial saranno trasmessi gratuitamente dalle emittenti aderenti e all’interno dei supermercati Coop Alleanza 3.0. La campagna si svilupperà per tutto il periodo estivo fino a settembre.