11 gol per il Sassuolo in amichevole col Real Vicenza

Seconda uscita stagionale nel ritiro altoatesino per il Sassuolo con mister De Zerbi che ha fatto il suo debutto sulla panchina neroverde. Il Sassuolo si è imposto per 11-0 sul Real Vicenza in una gara caratterizzata da pioggia incessante. Doppiette di Berardi, Boateng, Babacar e Duncan.

IL TABELLINO

Sassuolo-Real Vicenza 11-0

Marcatori: 2′ e rig. 43′ Berardi, 22′ Sensi, 25′ e 40′ Duncan, 28′ e 32′ Boateng, 49′ Raspadori, 55′ Bandinelli, 72′ e 83′ Babacar

Sassuolo p.t.: Consigli; Lirola, Lemos, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Sassuolo s.t. Pegolo; Adjapong, Letschert, Magnani, Dell’Orco; Cassata, Missiroli, Bandinelli; Raspadori, Babacar, Matri.

All. Roberto De Zerbi

REAL VICENZA: Martinez; Gilles, Olaniran, Sullivan, Dowlin, Palmasto, Victoria, Ibrahmkadic, De Leonardis, Mc Ivor, Cuni.

Entrati: Ikonomopoulos, Sagaria, Parizeau, Vacaj, Koumalatsios, Stavrianos, Adamakis, Touretzoglu, Knott, Gomiero, Fasteen, Hakulandaba, Cuello, Lopez, Massaro, Gharas, Ioannidis.

All. Conti e Chalmers

Arbitro: Dallapiccola di Trento

Assistenti: De Cristofaro di Rovereto – Scifo di Trento

Note: circa 200 spettatori