Da lunedì 23 luglio 2018 le immatricolazioni ed iscrizioni a Unimore

Prendono il via lunedì 23 luglio 2018 le immatricolazioni ed iscrizioni a Unimore per l’anno accademico 2018/2019.

Confortata da un trend costantemente positivo, l’Università di Modena e Reggio Emilia si presenta ai neodiplomati ed ai suoi iscritti con una Offerta Formativa composta da 83 corsi di studio, 10 dei quali interateneo. Quattro corsi, però, hanno sede amministrativa in altra università (la magistrale in Design dell’Innovazione a Ferrara, la magistrale in Advanced Automotive Electronic Engineering a Bologna, la magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia a Ferrara e la magistrale in Filosofia a Parma).

Più in particolare, il piano didattico consente di scegliere tra: 41 corsi di laurea triennale, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (di 5/6 anni: Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Scienze della Formazione Primaria), e 36 corsi di laurea magistrale (biennali).

Trentatrè corsi sono ad accesso programmato.

Le procedure si effettueranno esclusivamente on line sul sito www.unimore.it.

“L’Offerta Formativa per il nuovo anno accademico – commenta il Magnifico Rettore prof. Angelo O. Andrisano – contiene importanti novità che testimoniano l’impegno dell’Ateneo a mantenere aperto un costante dialogo col territorio, al fine di costruire percorsi di studio in grado di rispondere alla diffusa domanda di professionisti altamente qualificati e, altresì, in grado di inserirsi con facilità nel mercato del lavoro. E’ una preoccupazione questa che da anni accompagna le scelte di Unimore, come dimostrano anche i dati occupazionali dei nostri laureati certificati dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea. I nostri laureati, anche grazie alla attenta attività di orientamento e job placement che svolgiamo, trovano occupazione nella stragrande maggioranza dei casi, già entro il primo anno dal conseguimento del titolo. Credo che, in vista dell’apertura delle iscrizioni, possiamo orgogliosamente esibire questo risultato, come il miglior nostro biglietto da visita”.

Distribuzione di corsi per sedi d’Ateneo

Presso le sede di Modena sono attivati complessivamente 60 corsi di laurea, 24 dei quali a numero chiuso o programmato: 27 lauree di primo livello (triennali); 5 corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 28 corsi di laurea magistrali (biennali), quattro dei quali però con sede amministrativa in altro ateneo.

A Reggio Emilia è affidata l’organizzazione di 22 corsi di laurea, 9 dei quali a numero chiuso o programmato: 13 lauree di primo livello (triennali); 1 corso di laurea magistrale a ciclo unico; 8 corsi di laurea magistrali (biennali).

Un altro corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica ad acceso libero sarà, invece, attivato a Mantova.

Procedura di immatricolazione

L e immatricolazioni ai corsi di laurea Unimore sono completamente on-line (www.esse3.unimore.it), fatta eccezione per gli studenti che sono in possesso di titolo di studio straniero. La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della prima rata non comportano automaticamente l’immatricolazione dello studente.

Il termine di scadenza per completare la procedura di immatricolazione ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso libero si estende fino a venerdì 26 ottobre 2018. Dopo tale data, sarà possibile immatricolarsi con il pagamento di una soprattassa per ogni rata già scaduta, fino al 21 dicembre 2018.

Per le lauree magistrali biennali la scadenza per l’immatricolazione è fissata a venerdì 21 dicembre 2018.

Per i corsi numero programmato, fatta eccezione per il corso di laurea triennale ad accesso libero in Scienze dell’Educazione (pagamento della prima rata va fatto entro il 28 settembre pena la non ammissione), le scadenze di immatricolazione variano secondo la data di pubblicazione delle graduatorie e sono specificate nei rispettivi bandi.

Iscrizione modalità part-time

Per alcuni corsi di studio Unimore ha previsto, oltre al tempo pieno, anche la possibilità di iscriversi in modalità part-time al 50%. L’iscrizione part-time, riservata esclusivamente agli studenti in corso, consiste nel suddividere la frequenza e il superamento degli esami di un anno di corso su due anni. La scelta è vincolante per due anni accademici e consente una riduzione del 40% della contribuzione.

Top Students

Confermata la decisione di promuovere i talenti, attraverso l’iniziativa denominata “Top Students”, che consente ai migliori neodiplomati dell’anno scolastico 2017/2018 di beneficiare dell’esonero dal pagamento (totale o parziale) delle tasse universitarie.

Gli studenti particolarmente meritevoli e residenti in un comune dell’Emilia Romagna pagheranno per l’iscrizione all’Università la prima rata di tasse pari ad euro 859,05 e saranno esonerati dalla 2°, 3° e 4° rata.

Gli studenti particolarmente meritevoli e residenti in un comune al di fuori dell’Emilia Romagna avranno l’esonero totale dalle tasse universitarie. Pagheranno per l’iscrizione all’Università solo l’imposta di bollo, la tassa regionale e le coperture assicurative per un totale di 159,05 euro.

La domanda per l’esonero Top Student si compila esclusivamente on-line tramite il sito di ER.GO entro il 6 novembre 2018 per gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e entro il 21 dicembre 2018 per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrali biennali.

Per maggiori informazioni rivolgersi a: Ufficio benefici studenti (tel. 059 2057090 – fax: 059 2056422; e-mail: servizi.studenti@unimore.it)

Contribuzione

La contribuzione universitaria aumentata di 100,00 euro rispetto allo scorso anno è riscossa in 4 rate. Le scadenze per le matricole sono rispettivamente: I rata segue la scadenza prevista per l’immatricolazione oppure 30 settembre per gli iscritti ad anni successivi; II rata 30 novembre 2018; III rata 28 febbraio 2019 e IV rata 30 aprile 2019. La fascia ISEE per la quale è possibile ottenere l’esonero totale è fissata a 23.000,00 euro, mentre lo studente con ISEE fino a 45.000,00 euro è prevista una tassazione ad aliquote differenziate per tipologia di corso frequentato, anni di appartenenza all’Ateneo e numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) conseguiti dallo studente. Lo studente iscritto ad una laurea triennale con ISEE oltre 45.000,00 euro pagherà un importo massimo di 1.945,00 euro, mentre un iscritto a laurea magistrale a ciclo unico 2.102,00 e quello a laurea magistrale biennale 2.260,00. .

Al fine di agevolare lo studente nella determinazione della propria tassazione è presente sul sito internet di ateneo un simulatore di calcolo: https://www.unimore.it/ammissione/tassesimulatore.html

Per poter richiedere l’esonero o la riduzione dei contributi universitari è necessario presentare la domanda on line dal sito www.er-go.it avendo a disposizione l’Attestazione ISEE 2018 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario che viene rilasciata gratuitamente presso i C.A.F. Centri di Assistenza Fiscale presenti su tutto il territorio nazionale

Avvertenza e informazioni

Per problemi di funzionamento delle procedure on-line rivolgersi a: webhelp@unimore.it; per le altre informazioni si può sempre contare sugli sportelli INFORMASTUDENTI di Modena e Reggio Emilia