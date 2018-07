» Formula 1 - Maranello

Sebastian Vettel ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Germania, la 55ma della carriera e la quinta della stagione 2018. Il pilota tedesco partirà davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas ed alla Rossa di Kimi Raikkonen. In quarta posizione la Red Bull di Max Verstappen. La Mercedes di Lewis Hamilton si ferma in mezzo alla in pista al termine della Q1. La Scuderia Ferrari ha utilizzato per entrambi i piloti solo set di pneumatici Ultrasoft. La gara domani avrà inizio alle 15:10.