Fungaiolo cade riportando traumi al rachide. Trasportato all’ospedale in elicottero

Intervento, nella mattina di sabato 21 luglio, per le squadre territoriali del Soccorso Alpino Emilia Romagna, che hanno portato aiuto ad un fungaiolo settantaquatrenne infortunatosi in località Centocroci, nei boschi del comune modenese di Palagano. L’uomo, un settantaquatrenne, era in compagnia della moglie nel bosco in cerca di funghi, quando sfortunatamente è scivolato sbattendo violentemente la schiena sul terreno. Subito è stato dato l’allarme e la Centrale 118 Emilia Est ha attivato le squadre territoriali del Soccorso Alpino contestualmente all’eliambulanza di Pavullo nel Frignano, abilitato per interventi sanitari in ambienti ostili.

La localizzazione dell’uomo è stata non priva di difficoltà, e appena i tecnici territoriali hanno individuato il ferito, hanno fatto confluire sul posto l’equipe tecnico-sanitaria di Elipavullo, sbarcata poco distante. Una volta stabilizzato, il fungaiolo è stato trasportato in barella fino alla strada carrozzabile più vicina e quindi affidato all’ambulanza, nel frattempo giunta sul posto. L’automezzo ha trasportato l’uomo fino ad un vicino campo sportivo, dove è stato imbarcato sull’eliambulanza e quindi all’Ospedale di Pavullo nel Frignano con traumi al rachide, che tuttavia non sembrano di particolare gravità.