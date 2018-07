Impianti sportivi, le domande entrobordo il 3 agosto

» Maranello

Le società e le associazioni sportive di Maranello possono presentare le domande per l’assegnazione in orario extrascolastico degli spazi negli impianti sportivi comunali per l’anno sportivo 2018/19. Le domande riguardano l’utilizzo della palestra “E. Messineo”, della palestra della scuola primaria Stradi e della scuola primaria Rodari. Le domande, redatte sull’apposito modello disponibile sul sito del Comune, devono essere presentate al Comune di Maranello entro venerdì 3 agosto.

Entro quella data possono essere presentate le domande anche per l’assegnazione degli spazi negli impianti sportivi comunali gestiti dall’Associazione Maranello Sport (piscina comunale, palestra Dino Ferrari, Centro Sportivo Maranello, Bocciodromo, Centro Sportivo Pozza, campi di calcio Degli Antoni, Mescoli, Moscattini, stadio Ferrari, Minghelli, Le Querce), con domanda da indirizzare direttamente all’associazione,