La Polizia Municipale scopre deposito di birre abusive in via Nosadella

Conservava le bottiglie in frigorifero nel suo appartamento di via Nosadella e le andava a vendere abusivamente in Piazza Aldrovandi, dove arrivava in bicicletta facendo ogni volta percorsi differenti e fingendo addirittura di entrare in appartamenti diversi dal suo: ma gli innumerevoli accorgimenti non sono bastati a non farsi beccare dagli agenti del reparto di polizia commerciale della Polizia Municipale di Bologna, che erano sulle sue tracce da tempo. Il bilancio dell’operazione è di 262 bottiglie di birra sequestrate e una sanzione da oltre 8.000 euro. Nei guai è finito un trentenne residente in città e originario del Bangladesh.

Nella notte tra ieri, venerdì 20 luglio, e oggi, nell’ambito dei servizi dedicati a contrastare il commercio abusivo di birra in strada, a conclusione di un’attività investigativa durata diverso tempo, gli agenti del Reparto Polizia Commerciale sono riusciti a sequestrare dunque un altro deposito di birra. Il servizio è iniziato già nella prima serata. Gli agenti, in abiti civili, hanno seguito con pazienza i movimenti del venditore abusivo tra Piazza Aldrovandi, dove andava a smerciare la birra, e la zona in cui andava a rifornirsi, in zona Sant’Isaia. Non è stato facile: l’uomo, in bici, usava diverse astuzie per non farsi individuare, ma verso l’una di notte la spola si è interrotta. Gli agenti hanno fermato l’uomo in via Nosadella e all’interno del suo appartamento hanno trovato numerose bottiglie di birra all’interno del frigorifero, del congelatore e in ogni angolo della casa: molte, già fredde, erano già sistemate nelle borse di plastica e pronte a essere vendute. In tutto sono state sequestrate 262 bottiglie e il trentenne è stato sanzionato (privo di titolo abilitante al commercio e per violazioni alla normativa in materia di igiene) per un totale di oltre ottomila euro.