Proseguono i laboratori estivi con il Centro per le Famig

Proseguono nei prossimi giorni i “Pic nic di gioco” proposti dal Centro per le Famiglie di Maranello propone in luglio, una serie di momenti di incontro per adulti, bambini e bambine nei parchi del territorio con alcuni spazi di gioco e proposte differenti: uno spazio con materiale naturale come in un vero pic nic sull’erba, uno spazio con giochi da tavolo e uno con albi illustrati. Questi i prossimi appuntamenti in programma: lunedì 23 luglio dalle 17.00 alle 19.00 presso il Parco Due (in caso di maltempo presso l’Istituto Stradi via A. Boito 2), mercoledì 25 dalle 17.00 alle 19.00 presso il Parco di via Venezia a Pozza (in caso di maltempo presso la sala “Le Querce” via Vandelli 2019/1), venerdì 27 dalle 9.00 alle 11.30 presso il Parco di via Po a Gorzano, dietro al campo da calcio (in caso di maltempo presso la sala “Le nuvole” via Cappella 115).