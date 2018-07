Variante al Piano Urbanistico Attuativo Cisa Cerdisa sub ambito C

» Fiorano

Con determina Dirigenziale n. 315 del 16/07/2018 è stata autorizzata la pubblicazione della Variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato “AR (S-F) Ex Cisa Cerdisa Sub Ambito C”. Gli atti e gli elaborati costituenti la Variante di Piano sono depositati per 60 giorni consecutivi, presso il servizio U.E.A. del Comune di Fiorano Modenese in via Vittorio Veneto n. 27/A e possono essere visionati liberamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La documentazione è altresì disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fiorano Modenese alla sezione “Amministrazione Trasparente-Pianificazione e Governo del Territorio”.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del Piano pubblicato, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

Dette osservazioni, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Fiorano Modenese oppure inviate a comunefiorano@cert.fiorano.it.

Una volta approvata la variante al progetto, verrà firmata la convenzione tra i Comuni e il privato e da lì scatteranno i tempi per le scadenze fissate dalla stessa convenzione in merito all’abbattimento dei capannoni di Sassuolo (quelli di Fiorano sono già tutti stati rasi al suolo), alla bonifica dell’amianto e alla bonifica del sottosuolo. La variante porterà a realizzare nel primo stralcio un’area commerciale di 14.433 mq rispetto ai 20.000 inizialmente previsti, ospitando l’ipermercato Coop, due medie strutture di vendita non alimentari, un parcheggio a raso, il distributore di carburanti e a realizzare la viabilità di piano, compresa la rotatoria fra la circondariale S. Francesco, Via Lamarmora e la nuova viabilità.