Al mercato del lunedì debutta la “Bau house”, oasi di relax per gli accompagnatori a 4 zampe

» Modena

“È un modo semplice, ma concreto per evidenziare che il mercato è un luogo che tutti possono frequentare, trovando sempre accoglienza, anche quando la passeggiata all’aria aperta tra i banchi del mercato viene fatta in compagnia del nostro amico a quattro zampe – evidenzia Guido Sirri, presidente del Consorzio il Mercato – Si tratta dell’ennesimo segnale, anche se piccolo, che ci permette di ricordare che il mercato è il primo ed unico centro commerciale all’aria aperta dove la relazione umana ha sempre grande importanza”.

Con un pizzico di scanzonata ironia li hanno chiamati “Bau House”, facendo così il verso alla famosissima scuola di architettura tedesca degli anni venti. In concreto e molto più prosaicamente si tratta di tre gazebo personalizzati e facilmente riconoscibili che a partire da lunedì prossimo (23 luglio) saranno allestiti all’interno del tradizionale Mercato del lunedì che si tiene a Modena al Parco Novi Sad.

L’obiettivo è duplice: da un lato mettere a disposizione dei clienti che frequentano il mercato con il proprio cane una piccola e accogliente oasi dove trovare sempre un po’ di ombra e acqua fresca da bere utilizzando ciotole monouso. Dall’altro offrire alle associazioni che si occupano della tutela dei diritti degli animali uno spazio gratuito utile per far conoscere ai tanti frequentatori del mercato le loro attività.

Il nuovo progetto promosso dal Consorzio il Mercato prenderà il via da lunedì prossimo e proseguirà per due mesi fino a lunedì 24 settembre dando così l’opportunità a diverse associazioni di alternarsi all’interno degli spazi allestititi. Lunedì in particolare i gazebo ospiteranno le associazioni Lav Modena e LEIDAA Modena e la ONLUS Centro Soccorso Animali. L’iniziativa ha inoltre incassato l’adesione dell’artista carpigiano Daniel Bund. L’autore della nuova linea di pelouche della rinomata azienda Trudi – da sempre molto sensibile ai diritti degli animali – ha infatti firmato il logo della “Bau House” e regalato la sua opera al Consorzio.