Autostrade: chiusure notturne per lavori in A1 e D14

» Regione - Viabilità

sull’A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di modifica alla viabilità ordinaria, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata ed in uscita in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

per tre notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 25 alle ore 06:00 di sabato 28 luglio;

per tre notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 30 alle ore 06:00 di giovedì 2 agosto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare o la stazione di Modena sud, al km 171+00 della A1, o la stazione di Campogalliano, al km 310+900 della A22 Brennero-Modena.

***

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione, sarà chiusa la stazione di Parma nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

chiusura in entrata verso Milano, dalle ore 22:00 di lunedì 23 alle ore 06:00 di martedì 24 luglio;

chiusura in entrata verso Bologna, dalle ore 22:00 di martedì 24 alle ore 02:00 di mercoledì 25 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.

***

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire dei lavori di realizzazione di una nuova linea elettrica, sarà effettuata la chiusura del tratto Bagnocavallo-Fornace Zarattini, in entrambe le direzioni, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 25 alle ore 06:00 di venerdì 27 luglio.

Saranno contestualmente chiusi, negli stessi orari, i seguenti svincoli:

Bagnocavallo, in entrata verso Ravenna;

Fornace Zarattini, in entrata verso l’A14 Bologna-Taranto.

Inoltre, saranno chiuse le seguenti aree di servizio, situate all’interno del tratto chiuso:

‘Sant’Eufemia est’, per due notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 06:00 di venerdì 27 luglio;

‘Sant’Eufemia ovest’, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 06:00 di venerdì 27 luglio.

In alternativa, dopo le uscite obbligatorie di Bagnocavallo e Fornace Zarattini, si consiglia di utilizzare la SP253 e la SP8.